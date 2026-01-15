Александр Усик близок к подписанию нового промоутерского контракта

Чемпион WBC, WBA и IBF в супертяжёлом весе Александр Усик подпишет новый промоутерский контракт.

Новый контракт украинского боксера будет заключён с молодой компанией, базирующейся на Западном побережье.

Отмечается, что этот договор будет действовать до завершения его карьеры, сообщает Стив Ким в в социальной сети X.

Ранее менеджер Усика исключил возможность сотрудничества чемпиона в супертяжёлом весе с Riyadh Season Boxing, отметим, что это глобальная платформа для проведения грандиозных боксерских турниров с участием мировых звезд и молодых талантов.

К слову, обладатель титула WBO в супертяжёлом весе высказался о возможном поединке с Мозесом Итаумой.

