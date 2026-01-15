Фабио Уордли высказался о возможном поединке с Мозесом Итаумой

Не готов рисковать титулом в бою с 21-летным боксером.

Обладатель титула WBO в супертяжёлом весе Фабио Уордли рассказал журналу Ring о том, насколько реален бой против Мозеса Итаумы.

Я не думаю, что сейчас мы близки к этому. Сейчас мы видим друг друга как товарищей. Он тот, с кем я тренируюсь бок о бок. Поскольку мы находимся в одном зале, это просто невозможно на данный момент.

Конечно, я понимаю интерес всех, кто хочет посмотреть наш бой, кто видит наши стили и говорит: “Да, это был бы отличный поединок”. Но сейчас ничего подобного не получится исключительно из-за обстоятельств.

"Я знаю, что у меня есть один титул чемпиона мира, а он надеется завоевать ещё один, но остаются ещё два пояса, которые можно взять. Итак, когда у меня будет два титула и у него два, тогда нам, возможно, нужно будет серьёзно поговорить об этом"

Напомним, что в настоящее время титулами WBC, WBA и IBF владеет украинец Александр Усик.

"В конце концов, нам обоим ещё многое нужно обсудить, прежде чем мы всерьёз начнём рассматривать бой друг против друга", - сказал Уордли.

Предстоящий бой Мозеса пройдёт 28 марта, а не 24 января. Стало известно, из-за чего егоо перенесли.

