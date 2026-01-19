Бой Усика против Уайлдера - спекуляция? Издание сообщило о возможном поединке

Издание Boxing King Media на своей странице в социальной сети X сообщило, что бой Усика и Уайлдера выглядят как спекуляция.

Они пишут, что никаких контрактов и переговоров между сторонами боксеров касательно планирования боя нет, несмотря на то, что обе стороны ранее заявляли об этом в интервью.

Сейчас переговоры находятся на начальных стадиях, когда боксеры дают согласие на бой, но этап, на котором выбираются место проведения и дата, еще очень далек.

Также в сообщении они заявляют, что имя Усика сейчас используется в рекламных целях.

🚨 TEAM USYK SOURCES DISMISS IVB & WILDER TALK



Sources close to Team Usyk say there is no contract or agreement in place for a potential iVB backed fight with Deontay Wilder on July 11th in San Francisco.



While initial conversations took place, insiders stress talks never… pic.twitter.com/ARE0ciOsRD — Boxing King Media (@boxingkingmedia) January 18, 2026

