Бой Усика против Уайлдера - спекуляция? Издание сообщило о возможном поединке
Издание Boxing King Media на своей странице в социальной сети X сообщило, что бой Усика и Уайлдера выглядят как спекуляция.
Они пишут, что никаких контрактов и переговоров между сторонами боксеров касательно планирования боя нет, несмотря на то, что обе стороны ранее заявляли об этом в интервью.
Сейчас переговоры находятся на начальных стадиях, когда боксеры дают согласие на бой, но этап, на котором выбираются место проведения и дата, еще очень далек.
Также в сообщении они заявляют, что имя Усика сейчас используется в рекламных целях.
🚨 TEAM USYK SOURCES DISMISS IVB & WILDER TALK— Boxing King Media (@boxingkingmedia) January 18, 2026
Sources close to Team Usyk say there is no contract or agreement in place for a potential iVB backed fight with Deontay Wilder on July 11th in San Francisco.
While initial conversations took place, insiders stress talks never… pic.twitter.com/ARE0ciOsRD
Ранее The Ring объявило топ-5 боксеров года.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!