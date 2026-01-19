iSport.ua
Русский Українська

Бой Усика против Уайлдера - спекуляция? Издание сообщило о возможном поединке

Реальные переговоры только на начальной стадии.
Сегодня, 16:54       Автор: Валентина Чорноштан
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Издание Boxing King Media на своей странице в социальной сети X сообщило, что бой Усика и Уайлдера выглядят как спекуляция.

Они пишут, что никаких контрактов и переговоров между сторонами боксеров касательно планирования боя нет, несмотря на то, что обе стороны ранее заявляли об этом в интервью.

Сейчас переговоры находятся на начальных стадиях, когда боксеры дают согласие на бой, но этап, на котором выбираются место проведения и дата, еще очень далек.

Также в сообщении они заявляют, что имя Усика сейчас используется в рекламных целях.

Ранее The Ring объявило топ-5 боксеров года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Деонтей Уайлдер

Статьи по теме

The Ring назвал номинантов на Нокаут года-2025. Среди претендентов Усик The Ring назвал номинантов на Нокаут года-2025. Среди претендентов Усик
The Ring объявило топ-5 боксеров года The Ring объявило топ-5 боксеров года
"Он обязательный претендент": Промоутер Кабайела заявил о желании устроить бой с Усиком "Он обязательный претендент": Промоутер Кабайела заявил о желании устроить бой с Усиком
Усик объяснил, почему выбрал Уайлдера, а не Уордли Усик объяснил, почему выбрал Уайлдера, а не Уордли

Видео

ТОП-10 моментов НБА: роскошный данк Томлина возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: роскошный данк Томлина возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Жанмонно и Дале-Шевдаль победами в гонках преследования закрыли этап в Рупольдинге
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ‑12, а Снигур поднялась на 13 позиций в ранге
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужской гонки преследования в Рупольдинге
просмотров
Футбол сегодня: матчи ТОП-чемпионатов и спарринги украинских клубов
просмотров

Последние новости

Бокс19:55
The Ring назвал номинантов на Нокаут года-2025. Среди претендентов Усик
Европа19:28
Юрген Клопп прокомментировал своё возможное назначение тренером мадридского Реала
Европа18:54
Суд обязал Ювентус выплатить Роналду 11 млн евро
Европа18:24
Торрес не полетит в Прагу на матч ЛЧ. Стала известна причина
Другие страны17:55
Диас - о незабитом пенальти: У меня болит душа
Теннис17:52
Джокович одержал победу в Мельбурне и обошёл Федерера
НБА17:28
Хирро пропустит пятиматчевую выездную серию из-за травмы
Киберспорт17:25
NaVi сыграют за последний шанс попасть на ESL One Birmingham
Формула 117:17
Формула 1: Хаас остался в классических цветах
Бокс16:54
Бой Усика против Уайлдера - спекуляция? Издание сообщило о возможном поединке
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK