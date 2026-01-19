The Ring объявило топ-5 боксеров года

Украинский супертяж Усик не включен в список.

Популярный журнал The Ring объявил пятерку боксеров, номинированных на звание лучшего боксера 2025 года.

Однако в списке не нашлось места для обладателя титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика.

Дмитрий Бивол

Теренс Кроуфорд

Джесси Родригес

Наоя Иноуэ

Фабио Вордли

Добавим, что победители будут объявлены на церемонии вручения премии The Ring Awards в пятницу, 30 января.

Ранее украинский боксер объяснил, почему выбрал Уайлдера, а не Уордли.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!