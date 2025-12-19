Атлетико собрался переманить полузащитника Баварии

Хавбек мюнхенской Баварии Леон Горецка заинтересовал мадридский Атлетико. Испанский гранд готов сделать немца трансферной целью в 2026 году, сообщает AS.

"Матрасники" настроены на переход летом. Горецка, скорее всего, станет свободным агентом после сезона. Бавария не начинала переговоры с полузащитником о пролонгации действующего до 30 июня договора.

В нынешней кампании Горецка провел 22 матча во всех турнирах. Результативными действиями хавбек не отличился. Цвета "ротен" он защищает с 2018 года.

Кстати, полузащитник Джамал Мусиала вернулся к тренировкам с основой Баварии.

