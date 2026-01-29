Определились восемь команд, напрямую вышедших в 1/8 финала Лиги чемпионов

Состоялись матчи заключительного восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов, по итогам которых сформировалась окончательная турнирная таблица.

Восемь команд, занявших первые места в общей таблице, напрямую вышли в 1/8 финала главного еврокубка, минуя стадию стыковых матчей.

Победителем же общего этапа стал лондонский Арсенал, продемонстрировавший стопроцентный показатель набранных очков, выиграв все свои матчи.

Топ-8 общего этапа ЛЧ:

Арсенал - 24 очка Бавария - 21 Ливерпуль - 18 Тоттенхэм - 17 Барселона - 16 Челси - 16 Спортинг - 16 Манчестер Сити - 16

В 1/8 финала первые восемь команд будут ждать своих восьмерых соперников, которые определятся по итогам стыковых матчей, а сетка турнира выглядит так:

Барселона/Челси проти Монако/Карабах - ПСЖ/Ньюкасл

Ливерпуль/Тоттенхэм против Брюгге/Галатасарай - Ювентус/Атлетико

Спортинг/Манчестер Сити против Буде-Глимт/Бенфика - Реал/Интер

Арсенал/Бавария против Боруссия Д/Олимпиакос - Аталанта/Байер

Жеребьевка 1/8 финала запланирована на 27 февраля, а матчи этой стадии будут сыграны 10/11 и 17/18 марта.

