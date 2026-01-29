iSport.ua
Определились восемь команд, напрямую вышедших в 1/8 финала Лиги чемпионов

Общий этап турнира со стопроцентным показателем выиграл лондонский Арсенал.
Сегодня, 01:10       Автор: Игорь Мищук
Арсенал / Getty Images
Арсенал / Getty Images

Состоялись матчи заключительного восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов, по итогам которых сформировалась окончательная турнирная таблица.

Восемь команд, занявших первые места в общей таблице, напрямую вышли в 1/8 финала главного еврокубка, минуя стадию стыковых матчей.

Читай также: Реал, ПСЖ, Интер и другие попали в плей-офф Лиги чемпионов

Победителем же общего этапа стал лондонский Арсенал, продемонстрировавший стопроцентный показатель набранных очков, выиграв все свои матчи.

Топ-8 общего этапа ЛЧ:

  1. Арсенал - 24 очка
  2. Бавария - 21
  3. Ливерпуль - 18
  4. Тоттенхэм - 17
  5. Барселона - 16
  6. Челси - 16
  7. Спортинг - 16
  8. Манчестер Сити - 16

В 1/8 финала первые восемь команд будут ждать своих восьмерых соперников, которые определятся по итогам стыковых матчей, а сетка турнира выглядит так:

  • Барселона/Челси проти Монако/Карабах - ПСЖ/Ньюкасл
  • Ливерпуль/Тоттенхэм против Брюгге/Галатасарай - Ювентус/Атлетико
  • Спортинг/Манчестер Сити против Буде-Глимт/Бенфика - Реал/Интер
  • Арсенал/Бавария против Боруссия Д/Олимпиакос - Аталанта/Байер

Жеребьевка 1/8 финала запланирована на 27 февраля, а матчи этой стадии будут сыграны 10/11 и 17/18 марта.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты матчей Лиги чемпионов.

