"Это Кейн так на него повлиял?": фанаты Баварии в шоке от нового внешнего вида игрока
Фотография хавбека Баварии Леона Горецки, сделанная во время предсезонной тренировки на этой неделе, вызвала бурные обсуждения среди болельщиков.
На снимке 29-летний немец запечатлен с заметными залысинами на голове, которые и вызвали переживания фанатов.
Снимок стал вирусным в социальных сетях после того, как его опубликовал в Twitter пользователь @StokeyyG2. Рядом он приложил для сравнения фото футболиста в прекрасной физической форме и с более красивой прической.
Два снимка сопровождались подписью: "Что случилось с Леоном Горецкой...".
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В комментариях многие фанаты отметили, что это просто естественный процесс старения. Однако были и другие теории.
Многие болельщики отметили, что на Леона так повлиял всего год совместной игры с Харри Кейном.
"Что один год проклятия Харри Кейна делает с людьми".
"Эффект Кейна".
А некоторые не забыли упомянуть экс-главного тренера "ротен" Томаса Тухеля, у которого были сложные отношения с игроком.
"Произошел Томас Тухель".
"Тухель сделал это".
В другом комментарии задали вопрос: "Это один и тот же человек?".
Леон Горецка провел в составе Баварии шесть сезонов, перейдя летом 2018 года из Шальке в статусе свободного агента.
На его счету 40 голов и 46 ассистов в 221 матче за мюнхенский коллектив, вместе с которым он выиграл 13 трофеев, в том числе Лигу чемпионов в 2020 году.
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