"Это Кейн так на него повлиял?": фанаты Баварии в шоке от нового внешнего вида игрока

Некоторые футбольные личности могут помочь с решением данной проблемы.

Фотография хавбека Баварии Леона Горецки, сделанная во время предсезонной тренировки на этой неделе, вызвала бурные обсуждения среди болельщиков.

На снимке 29-летний немец запечатлен с заметными залысинами на голове, которые и вызвали переживания фанатов.

Снимок стал вирусным в социальных сетях после того, как его опубликовал в Twitter пользователь @StokeyyG2. Рядом он приложил для сравнения фото футболиста в прекрасной физической форме и с более красивой прической.

Два снимка сопровождались подписью: "Что случилось с Леоном Горецкой...".

Источник: Twitter

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В комментариях многие фанаты отметили, что это просто естественный процесс старения. Однако были и другие теории.

Многие болельщики отметили, что на Леона так повлиял всего год совместной игры с Харри Кейном.

"Что один год проклятия Харри Кейна делает с людьми".

Источник: Twitter

"Эффект Кейна".

Источник: Twitter

А некоторые не забыли упомянуть экс-главного тренера "ротен" Томаса Тухеля, у которого были сложные отношения с игроком.

"Произошел Томас Тухель".

Источник: Twitter

"Тухель сделал это".

Источник: Twitter

В другом комментарии задали вопрос: "Это один и тот же человек?".

Леон Горецка провел в составе Баварии шесть сезонов, перейдя летом 2018 года из Шальке в статусе свободного агента.

На его счету 40 голов и 46 ассистов в 221 матче за мюнхенский коллектив, вместе с которым он выиграл 13 трофеев, в том числе Лигу чемпионов в 2020 году.

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