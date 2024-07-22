Компани отреагировал на критику трансферной политики Баварии от почетного президента клуба

Венсан сказал, что не вмешивается в трансферные дела мюнхенцев.

Рулевой мюнхенской Баварии Венсан Компани высказался о критике трансферной политики от почетного президента «красных» Ули Гьоннеса.

По словам бельгийского специалиста, трансферы взрослой команды не входят в его компетенцию.

"Покупка и продажа игроков - это не моя работа.Я здесь ради команды.Вам следовало провести эту пресс-конференцию с Максом Эберлем и Кристофом Фройндом (спортивный генеральный директор и директор Баварии - прим.).Я - связующее звено с игроками, я не могу ничего об этом сказать".

Также Компани рассказал, что очень уважает Ули и имел с ним частный разговор о видении будущего мюнхенцев.

"Я не собираюсь проводить пресс-конференцию только ради того, чтобы отреагировать на то, что сказал Ули Хенесс, хотя я его очень уважаю.

Мы с ним имели частный ужин.Он объяснил, что сделало Баварию такой успешной.Они всегда шли вперед, даже когда выигрывали титулы.Тогда речь шла о следующем титуле.Так же и у меня, в моей семье.Мой отец является хорошим примером, ему 76 лет, а он все еще имеет столько энергии.Я стараюсь жить так же", - сказал Компани.

Отметим, что Гьонесс раскритиковал Баварию за расточительность этим летом. «ФК Голливуд» подписали Хироки Ито за 23.5 млн евро, Майкла Олисе и Жоау Пальинью, за каждого из которых заплатили более 50 млн.

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