Горецка не собирается уходить из Баварии, несмотря на желание клуба избавиться от него

Футболист верит, что у него еще будет возможность вернуть место в стартовом составе команды.

Недавно появилась информация, что Бавария намекает Леону Горецке на то, что ему стоит искать новый клуб.

Однако, по информации журналиста Sky Sports Флориана Плеттенберга, 29-летний полузащитник не собирается этого делать - он хочет вернуть себе место в составе команды Венсана Компани.

По информации журналиста, желание Горецки основано на словах Ули Хенесса, который недавно сказал: "В жизни, все получают второй шанс. Это также касается его (игрока) в Баварии".

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Сообщается, что клубы МЛС пока что не связывались с ним, хотя оттуда есть к нему интерес.

При этом если ему все же придется уйти, полузащитник настроен на Реал, Барселону, Ливерпуль и 1-3 других клуба.

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