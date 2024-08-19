Горецка не собирается уходить из Баварии, несмотря на желание клуба избавиться от него
Недавно появилась информация, что Бавария намекает Леону Горецке на то, что ему стоит искать новый клуб.
Однако, по информации журналиста Sky Sports Флориана Плеттенберга, 29-летний полузащитник не собирается этого делать - он хочет вернуть себе место в составе команды Венсана Компани.
По информации журналиста, желание Горецки основано на словах Ули Хенесса, который недавно сказал: "В жизни, все получают второй шанс. Это также касается его (игрока) в Баварии".
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Сообщается, что клубы МЛС пока что не связывались с ним, хотя оттуда есть к нему интерес.
При этом если ему все же придется уйти, полузащитник настроен на Реал, Барселону, Ливерпуль и 1-3 других клуба.
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