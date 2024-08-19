Бавария не заинтересована в защитнике Ливерпуля

У немецкого клуба есть другие варианты на случай, если ему придется подписывать центрбека.

Недавно появилась информация, что Ливерпуль намерен избавиться от Джо Гомеса этим летом.

После этого интерес к 27-летнему защитнику сборной Англии начали приписывать Баварии, которая якобы готова подписать футболиста.

Однако это не так - мюнхенский коллектив не рассматривает Гомеса как опцию усиления обороны, передает журналист Sky Sports Флориан Плеттенберг.

По информации журналиста, даже если до закрытия трансферного окна Баварии придется покупать защитника, она сфокусируется на Джонатане Та из Байера. В ином случае она никого не будет подписывать.

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Джо Гомес ыступает за Ливерпуль с 2015 года. За это время он принял участие в 224 матчах, в которых отметился 9 результативными передачами.

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