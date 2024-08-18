Именитый защитник Ливерпуля ищет новый клуб – за англичаником следит Челси

Джо Гомес может сменить клубную прописку уже в ближайшее время.

Английский защитник Ливерпуля Джо Гомес не попал в заявку команды на матч первого тура английской Премьер-лиги. Как сообщает издание The Times, 27-летний футболист ищет себе новый клуб.

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По информации источника, интерес к игроку проявляет несколько клубов АПЛ - Ньюкасл, Астон Вилла, Фулгем и Челси.

Стоит отметить, в прошлом сезоне Джо Гомес провел 51 матч за «Ливерпуль», отличившись 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Англии в 28 миллионов евро.

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