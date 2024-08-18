iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Именитый защитник Ливерпуля ищет новый клуб – за англичаником следит Челси

Джо Гомес может сменить клубную прописку уже в ближайшее время.
Сегодня, 13:37
Джо Гомес / Getty Images
Джо Гомес / Getty Images

Английский защитник Ливерпуля Джо Гомес не попал в заявку команды на матч первого тура английской Премьер-лиги. Как сообщает издание The Times, 27-летний футболист ищет себе новый клуб.

Читай также: Ливерпуль в первом матче Слота не без проблем победил Ипсвич

По информации источника, интерес к игроку проявляет несколько клубов АПЛ - Ньюкасл, Астон Вилла, Фулгем и Челси.

Стоит отметить, в прошлом сезоне Джо Гомес провел 51 матч за «Ливерпуль», отличившись 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Англии в 28 миллионов евро.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Джо Гомес ФК Ливерпуль

Статьи по теме

Артета оценил игру Зинченко в матче против Вулверхэмптона в АПЛ Артета оценил игру Зинченко в матче против Вулверхэмптона в АПЛ
Новичок АПЛ усилится полузащитником Тоттенхэма Новичок АПЛ усилится полузащитником Тоттенхэма
Борнмут Забарного стартовал в АПЛ результативной ничьей против Ноттингема – украинец провел на поле весь матч Борнмут Забарного стартовал в АПЛ результативной ничьей против Ноттингема – украинец провел на поле весь матч
Одноклубник Миколенко установил необычный антирекорд АПЛ Одноклубник Миколенко установил необычный антирекорд АПЛ
Помочь журналистам

Видео

Деревянченко с травмой выстоял, но проиграл Мбилли: видео лучших моментов боя
Деревянченко с травмой выстоял, но проиграл Мбилли: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина вернулась в ТОП-30, регресс Костюк и Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Сачко выбыл из топ-400
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, Челси - Манчестер Сити, поединки Реала, Ромы и другие игры Ла Лиги, Серии А и Лиги 1
просмотров
Медали на Олимпиаде-2024 в Париже: США выиграли медальный зачет, Украина финишировала вне топ-20
просмотров

Последние новости

Украина14:32
Караваев оценил тренерские способности Шовковского: Очень требовательный
Бокс14:30
Тренер Деревянченко признался, почему украинец не прекратил бой с Мбилли после травмы
Европа14:08
Рома определилась со списком игроков, которых собираются продать - среди них два конкурента Довбика
Европа14:02
Один из лидеров Байера может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Бокс13:44
"Он не хочет": Стивенсон уверен, что Ломаченко избегает боя с ним
Европа13:41
Экс-тренера Шахтера могут уволить с Ан-Насра Роналду
Европа13:37
Именитый защитник Ливерпуля ищет новый клуб – за англичаником следит Челси
Европа12:59
Артета оценил игру Зинченко в матче против Вулверхэмптона в АПЛ
Европа12:56
Новичок АПЛ усилится полузащитником Тоттенхэма
Бокс12:49
"Этому нет оправданий": Известный промоутер разнес команду Деревянченко за бой с Мбилли
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK