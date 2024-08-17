Ипсвич - Ливерпуль: Обзор и результат матча АПЛ 17.08.2024

Первый тайм получился неубедительным, а вот во втором «красные» смогли разобраться с соперником.

В рамках первого тура АПЛ Ипсвич на своем поле принял Ливерпуль.

В первой 45-минутке коллектив Кирана МакКенны достаточно уверенно выглядел на футбольном поле, и в определенной степени удивлял, как соперника, так и зрителей своей решительностью. Собственно, именно у «трактористов» возник самый опасный момент в первом тайме. Гривз опасно пробивал головой после стандарта, но Алиссон справился с его ударом.

Также достаточно опасно выглядела контратака, которую вызвал забег Омари Хатчинсон после неудачной подачи углового от Ливерпуля, но она до удара не дошла благодаря удачной игре Трента Александра-Арнольда и Джарлелла Кванси.

После перерыва коллектив Арне Слот тоже не сразу начал переворачивать игру в свою пользу. Сначала, был эпизод с возможным пенальти в ворота гостей, но в одной из фаз атаки, где произошел этот момент был зафиксирован офсайд, поэтому, мерсисайдцы смогли избежать наказания.

А вот уже после этого «красные» включились на полную, и начали создавать большое количество моментов. Часто спасал Кристиан Уолтон, иногда за подопечных МакКенни играл каркас ворот, а иногда защитники блокировали удары оппонентов, однако, дважды все же аутсайдеру не удалось спасти себя.

Сперва благодаря прекрасной дальней передаче Вирджила ван Дейка мяч оказался у Мохамеда Салаха, который отдал на Диогу Жоту, и тот довольно просто открыл счет в матче. Чуть позже Салах снова получил мяч на правом фланге, но пространства было уже не так много, как в эпизоде с первым голом, поэтому, Мо обыгрался с Домиником Собослаем, и получив возможность пробить по воротам отправил мяч в дальний нижний угол.

Таким образом, Ливерпуль успешно стартовал в новом сезоне АПЛ, временно возглавив турнирную таблицу, а Ипсвич, хоть и выглядел неплохо все же не сумел порадовать фанатов набранными баллами.

Статистика матча АПЛ Ипсвич - Ливерпуль

Ипсвич - Ливерпуль 0:2

Голы: Жота, 60, Салах, 65

xG: 0.43 - 2.75

Удары: 6 - 19

Удары в створ ворот: 2 - 6

Владение мячом: 38% - 62%

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