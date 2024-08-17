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Компани оценил свою дебютную официальную игру во главе Баварии – мюнхенцы уверенно стартовали в Кубке Германии

Подопечные Венсана не оставили шансов Ульму.
Сегодня, 12:17
Венсан Компани / Getty Images
Венсан Компани / Getty Images

Мюнхенская Бавария уверенно обыграла Ульм (4:0) в первом раунде Кубка Германии. Победу немецкому гранду обеспечили дубль Томаса Мюллера и точные выстрелы Комана и Кейна.

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Главный тренер мюнхенцев Венсан Компани подвел итоги матча, который стал для него дебютным в официальных соревнованиях во главе Баварии:

"Прежде всего, я рад за команду. Мы хорошо начали и повели 2:0. Особенно я рад тому, что мы сыграли на ноль. У меня была длинная карьера игрока, и я знаю, что такие матчи не всегда выходят простыми. Мы отнеслись к сопернику со всей серьезностью и сыграли дисциплинированно 4:0 - хороший результат, идем дальше", - цитирует Компани Bayern & Germany.

Напомним, в новом сезоне немецкой Бундеслиги Бавария стартует матчем против Вольфсбурга, который запланирован на воскресенье, 25 августа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Венсан Компани ФК Бавария ФК Ульм

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