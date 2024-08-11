Кейн поделился мыслями о Компани в качестве тренера Баварии

Нападающий мюнхенской Баварии Харри Кейн высказался о Венсане Компани, который стал тренером "красных" этим летом.

По словам Кейна, Компани имеет отличные лидерские навыки и обладает характером, который должен быть у руководителя такого клуба.

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"Я вернулся лишь несколько дней назад. Я узнаю его поближе. Он мне очень нравится, я думаю, что он замечательный лидер, замечательная личность, которую стоит иметь в качестве тренера.

Вы видите, как мы хотим играть, с высокой интенсивностью, высоким прессингом, держа мяч. Я с нетерпением жду этого сезона с ним.

Придется ли мне больше прессинговать? Да, это точно. Я тренировался лишь раз и сыграл 10 минут, и это были тяжелые 10 минут. Но мне нравится эта интенсивность, мне нравится пытаться отыграть мяч как можно быстрее. Вот для чего эта подготовка, чтобы действительно понять его идеи и реализовать их", - сказал Кейн.

Отметим, что Бавария начнет сезон матчем против Ульма в Кубке Германии. Первый тур Бундеслиги будет у мюнхенцев против Вольфсбурга.

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