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Футбол

Манчестер Сити задумался об аренде вингера Баварии

После Франции, Италии и Германии Кингсли Коман может добавить в свое резюме еще и выступления в Англии.
Сегодня, 00:52
Кингсли Коман / Getty Images
Кингсли Коман / Getty Images

Недавно появилась информация, что Бавария готова отпустить в аренду Кингсли Комана. И вот нашелся еще один претендент на вингера.

Как сообщает Goal со ссылкой на Bild, вариант с арендой Комана привлекает Манчестер Сити. Англичане готовы забрать игрока в аренду с опцией выкупа его контракта.

Однако, по информации источника, на данный момент никаких конкретных переговоров не ведется, и еще предстоит выяснить, какую часть зарплаты Комана Сити будет готов покрыть.

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Именно зарплата Кингсли стала причиной, по которой "ротен" собираются от него избавиться - за один год 28-летний француз зарабатывает 20 миллионов евро.

Напомним, что на Кингсли Комана есть еще один претендент - Барселона может воспользоваться возможностью арендовать одного из самых титулованных игроков современности.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Бавария Мюнхен Кингсли Коман

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