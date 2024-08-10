Манчестер Сити задумался об аренде вингера Баварии
Недавно появилась информация, что Бавария готова отпустить в аренду Кингсли Комана. И вот нашелся еще один претендент на вингера.
Как сообщает Goal со ссылкой на Bild, вариант с арендой Комана привлекает Манчестер Сити. Англичане готовы забрать игрока в аренду с опцией выкупа его контракта.
Однако, по информации источника, на данный момент никаких конкретных переговоров не ведется, и еще предстоит выяснить, какую часть зарплаты Комана Сити будет готов покрыть.
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Именно зарплата Кингсли стала причиной, по которой "ротен" собираются от него избавиться - за один год 28-летний француз зарабатывает 20 миллионов евро.
Напомним, что на Кингсли Комана есть еще один претендент - Барселона может воспользоваться возможностью арендовать одного из самых титулованных игроков современности.
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