Бавария выставила на трансфер свою звезду
Мюнхенская Бавария решила выставить Альфонсо Дэвиса на трансфер, утверждает AS.
По информации издания, клуб решил не рисковать, и продать канадца сейчас вместо того, чтобы упустить его следующим летом бесплатно.
Мюнхенцы согласны вести переговоры с любым покупателем, который предложит более 50 млн евро.
При этом сам Альфонсо хочет играть за Реал, но сможет вести переговоры с мадридским клубом лишь с 1 января 2025 года согласно правилам ФИФА.
Реал же, в свою очередь, раздумывает над вариантами. Клуб может либо положиться на слово Дэвиса перейти к ним следующим летом, либо же начать торги с 30 млн евро.
Также не исключен вариант, что Бавария может надавить на игрока и заставить перейти в другой клуб, который сумеет за него заплатить.
Ранее также сообщалось, что Ливерпуль решил ворваться в гонку за немецкого форварда.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!