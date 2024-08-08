Бавария выставила на трансфер свою звезду

Мюнхенская Бавария решила выставить Альфонсо Дэвиса на трансфер, утверждает AS.

По информации издания, клуб решил не рисковать, и продать канадца сейчас вместо того, чтобы упустить его следующим летом бесплатно.

Мюнхенцы согласны вести переговоры с любым покупателем, который предложит более 50 млн евро.

При этом сам Альфонсо хочет играть за Реал, но сможет вести переговоры с мадридским клубом лишь с 1 января 2025 года согласно правилам ФИФА.

Реал же, в свою очередь, раздумывает над вариантами. Клуб может либо положиться на слово Дэвиса перейти к ним следующим летом, либо же начать торги с 30 млн евро.

Также не исключен вариант, что Бавария может надавить на игрока и заставить перейти в другой клуб, который сумеет за него заплатить.

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль решил ворваться в гонку за немецкого форварда.

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