Канада получает усиление в защите

Дэвис вернулся в строй перед матчем с Катаром.

Капитан сборной Канады Альфонсо Дэвис восстановился после травмы.

Напомним, что защитник Баварии пропустил старт турнира из-за проблем с подколенным сухожилием.

Однако недавно канадец вернулся к полноценным тренировкам и, скорее всего, будет готов к матчу против Катара.

Но выйдет он со старта или нет, по словам главного тренера Джесси Марша, будет принято в день матча, передаёт ESPN.

К слову, во время тренировки сборной Южной Кореи сбили беспилотник.

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