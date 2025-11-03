iSport.ua
Звезда Баварии близок к возобновлению тренировок

Защитник не выходил на поле с марта.
Сегодня, 00:49       Автор: Антон Федорцив
Альфонсо Дэвис / Getty Images
Альфонсо Дэвис / Getty Images

Канадец Альфонсо Дэвис скоро возобновит занятия с основной группой мюнхенской Баварии. Защитник вернется к тренировкам после международной паузы, утверждает инсайдер Максимилиан Кох в X.

Звезда "ротен" подошел к завершению реабилитации. Весной Дэвис получил тяжелую травму – разрыв крестообразных связок колена. В середине ноября он должен приступить к тренировкам с первой командой.

Скорее всего, Дэвис дебютирует в сезоне 2025/26 в противостоянии с Фрайбургом. Матч 11-го тура немецкой Бундеслиги запланирован на 22 ноября.

Напомним, накануне Бавария уверенно одолела Байер в чемпионате Германии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария альфонсо дэвис

