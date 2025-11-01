iSport.ua
Непобедимая Бавария разгромила Байер

Мюнхенцы выиграли все 9 поединков сезона.
Сегодня, 21:24       Автор: Антон Федорцив
Бавария / Getty Images
Бавария / Getty Images

Команда Венсана Компани в очередном туре Бундеслиги разобралась с леверкузенцами. "Ротен" отгрузили три мяча уже в первом тайме.

Повела Бавария на 25-й минуте, когда Гнабри реализовал момент после передачи Бишофа. Дальше Джексон головой замкнул навес Лаймера. А перед перерывом Баде срезал в свои ворота прострел Геррейру.

Во второй половине мюнхенцы могли развить успех. Тот же Джексон едва не отправил мяч в девятку. Байер же фактически первый момент создал на 74-й минуте – Кофане выскочил под углом на ворота, но пробил мимо створа.

В конце концов, Бавария отпраздновала победу. Подопечные Компани набрали 27 очков. "Ротен" опережает РБ Лейпциг на пять пунктов. Тем временем Байер идет на 5-й строчке (17 баллов).

Статистика матча Бавария – Байер 9-го тура чемпионата Германии

Бавария – Байер – 3:0
Голы: Гнабри, 25, Джексон, 32, Баде, 44 (автогол)

Ожидаемые голы (xG): 1.72 - 0.12
Владение мячом: 59 % - 41 %
Удары: 18 - 7
Удары в створ: 4 - 1
Угловые: 10 - 4
Фолы: 11 - 3

