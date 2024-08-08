Ливерпуль пытается перехватить молодого немецкого форварда

Мерсисайдцы никак не могут убедить Максимилиана Байера.

Ливерпуль пытается подписать форварда Хоффенхайма Максимилиана Байера, пишет 90Min.

Напомним, что 21-летний немец, забивший 16 голов в прошлом сезоне, интересует не только мерсисайдцев.

Дортмундская Боруссия и Байер уже некоторое время соревнуются между собой за подпись забивного форварда. И Ливерпуль на текущий момент среди остающих.

Как пишет издание, английский клуб связался с игроком и в течение нескольких последних дней пытался его убедить переехать на Энфилд. Сам Байер пока склоняется к предложению "шмелей".

Ранее также сообщалось, что Челси оформил трансфер игрока Боки Хуниорс.

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