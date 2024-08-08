Барселона может арендовать вингера Баварии

Каталонская Барселона может усилить линию атаки в ближайшее время.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, "сине-гранатовые" интересуются футболистом Баварии Кингсли Команом. Рассматривается аренда с правом выкупа.

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Сейчас переговоры не находятся на продвинутой стадии, но все может измениться в течение августа особенно, если Барсе удастся избавиться от кого-то из игроков, чтобы освободить место в зарплатном бюджете.

Отмечается также, что нынешний тренер Барсы Ганси Флик и Коман имеют хорошие отношения со времен совместной работы как раз в Баварии.

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