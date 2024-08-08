Плюс рычаг: Барселона заключила соглашение с фирмой кейтеринга

Это позволит каталонцам чуть свободней чувствовать себя на трансферном рынке.

Барселона объявила о сделке с Aramark, сообщает пресс-служба клуба.

Каталонцы давно сотрудничают с этой фирмой, которая оказывала клубу услуги кейтеринга.

Теперь же Aramark стала акционером Barça Vision, а также партнером проекта Espai Barça.

Эта сделка позволит Барселоне завершить сезон-2023/24 без убытков, а также даст некоторую гибкость на трансферном рынке.

Теперь каталонский клуб сможет тратить на трансферы игроков средства 1 к 1.

Ранее также сообщалось, что Барселона может подписать вингера Баварии

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