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Барселона может подписать вингера Баварии вместо Уильямса

Кингсли Коман предложил свои услуги каталонцам.
Сегодня, 19:15
Кинглси Коман / Getty Images
Кинглси Коман / Getty Images

Вингер Баварии Кингсли Коман может оказаться в Барселоне, пишет Diario Sport.

Как сообщает издание, Компани не рассчитывает на 28-летнего француза в грядущем сезоне, а потому клуб ищет опции избавиться от него.

При этом потенцаильных покупателей нет, Коман не интересен ни одному из клубов. А потому мюнхенцы согласны даже на вариант с арендой.

Агент Кингсли уже связался с Барселоной, предложив им услуги своего клиента, Коман может стать альтернативой Нико Уильямса.

Однако каталонцы пока полностью сосредоточены на трансфере испанца, но и вариант с Команом пока не отбросили окончательно.

Ранее также лидер Баварии определился со своим будущим.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кингсли Коман

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