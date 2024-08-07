Лидер Баварии определился со своим будущим – на футболиста претендует ПСЖ

Французский ПСЖ проявляет серьезный интерес к полузащитнику мюнхенской Баварии Йозуа Киммиху - французы всеми силами пытаются усилить свое среднее звено.

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Однако, как сообщает журналист ист Sky Sport Флориан Плеттенберг, немец принял решение остаться в Баварии еще на один сезон и не планирует менять клубную прописку, отклонив предложение французов.

По информации источника, стороны уже начали переговоры о продлении контракта, рассчитанном до лета 2025 года.

Напомним, в прошлом сезоне Йозуа провел за Баварию 43 встречи, в которых отметился двумя голами и отдал 9 результативных передач.

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