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Бавария близка к подписанию одного из лидеров Байера

Джонатан Та должен заменить Маттейса де Лигта в стане мюнхенцев.
Вчера, 21:44
Джонатан Та / Getty Images
Джонатан Та / Getty Images

Бавария все же близка к достижению соглашения по желанному ею Джонатану Та.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, ожидается, что Та переберется в стан мюнхенцев в 25 млн евро + 5 млн бонусами.

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Однако, перед тем как трансфер окончательно должен быть оформлен Бавария сперва должна продать Маттейса де Лигта в МЮ.

Также отмечается, что "фармацевты" пытались продлить контракт с Та, но он дал понять, что хочет продолжить карьеру в стане "красных".

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария байер

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