Директор Баварии высказался о возможном уходе одного из основой игроков клуба

Один из членов совета директоров Баварии Макс Эберль высказался о вероятном уходе Леона Горецки из клуба.

По словам Эберля, будущее Горецки будет зависеть от того, захочет ли сам Леон бороться за место в старте.

«Я разговариваю с игроками внутренне, а не публично. Конкуренция за места в полузащите будет очень жесткой, и каждый игрок должен решить для себя, как он с этим справится», - сказал Макс.

Напомним, ранее сообщалось, что футбольные фанаты удивились внешней трансформации Горецки



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