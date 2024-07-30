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Директор Баварии высказался о возможном уходе одного из основой игроков клуба

Макс Эберль дипломатично рассказал о ситуации вокруг Леона Горецки.
Сегодня, 19:05
Макс Еберль
Макс Еберль

Один из членов совета директоров Баварии Макс Эберль высказался о вероятном уходе Леона Горецки из клуба.

По словам Эберля, будущее Горецки будет зависеть от того, захочет ли сам Леон бороться за место в старте.

«Я разговариваю с игроками внутренне, а не публично. Конкуренция за места в полузащите будет очень жесткой, и каждый игрок должен решить для себя, как он с этим справится», - сказал Макс.

Напомним, ранее сообщалось, что футбольные фанаты удивились внешней трансформации Горецки
 

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