Ан-Наср согласовал трансфер звезды Баварии

Кинглси Коман присоединится к Криштиану Роналду.
Сегодня, 15:20       Автор: Андрей Безуглый
Кинглси Коман / Getty Images
Кинглси Коман / Getty Images

Вингер Баварии Кинглси Коман станет игроком Ан-Насра, пишет Фабрицио Романо.

Саудовский клуб согласовал с Баварией трансфер француза за 35 млн евро с бонусами.

Сам же игрок подпишет контракт до 2028 года, по которому будет получать 20-25 млн евро ежегодно.

В ближайшее время соглашение будет подписано, футболист уже собирается на медосмотр в новом клубе.

Ранее также Эвертон согласовал звездную аренду.

