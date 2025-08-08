iSport.ua
Ан-Наср намерен подписать звезду Баварии

Кинглси Коман получил соблазнительное предложение.
Сегодня, 18:20       Автор: Андрей Безуглый
Кинглси Коман / Getty Images
Кинглси Коман / Getty Images

Ан-Наср сделал предложение Кингсли Коману, утверждает Флориан Плеттенберг.

Саудовский клуб связался с представителями француза, предложив тому трехлетний контракт на 20-25 млн евро в год.

Коман пока не принял окончательное решение, потому Ан-Наср пока не контактировал с Баварией, хотя уже готовит возможное предложение.

Вероятно, мюнхенцы будут рады продвать 29-летнего игрока за приемлемую сумму. В прошлом сезоне у Комана всего девять результативных действий в Бундеслиге.

Трансфермаркт оценивает его в 30 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Ньюкасл нашел себе новую цель на форварда.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кингсли Коман

