Ан-Наср намерен подписать звезду Баварии

Ан-Наср сделал предложение Кингсли Коману, утверждает Флориан Плеттенберг.

Саудовский клуб связался с представителями француза, предложив тому трехлетний контракт на 20-25 млн евро в год.

Коман пока не принял окончательное решение, потому Ан-Наср пока не контактировал с Баварией, хотя уже готовит возможное предложение.

Вероятно, мюнхенцы будут рады продвать 29-летнего игрока за приемлемую сумму. В прошлом сезоне у Комана всего девять результативных действий в Бундеслиге.

Трансфермаркт оценивает его в 30 млн евро.

