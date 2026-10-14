Кейн обошел Месси по голам в Лиге чемпионов

Нападающий Баварии Гарри Кейн превзошел результат Лионеля Месси по количеству голов в турнире после 30-летия.

Английский форвард приближается к рекорду Криштиану Роналду по продолжительности голевой серии.

В матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов Бавария сыграла вничью с норвежским Викингом — 3:3. Мюнхенцы уступали со счетом 0:2 после первого тайма, но после перерыва сумели выйти вперед.

Кейн начал камбэк немецкой команды, реализовав пенальти на 54-й минуте. Шесть минут спустя форвард оформил дубль, сравняв счет. На 71-й минуте Луис Диас вывел Баварию вперед после передачи Кейна, однако хозяева поля спаслись от поражения благодаря голу Германа Хаугена на 90-й минуте.

Два забитых мяча позволили англичанину увеличить свой показатель до 36 голов в 40 матчах Лиги чемпионов после достижения 30-летнего возраста. У Месси за аналогичный период — 35 голов в 48 встречах.

Кроме того, Кейн забивает в девяти матчах Лиги чемпионов подряд. Он повторил достижения Роберта Левандовски и Рууда ван Нистелроя. Рекорд турнира принадлежит Криштиану Роналду, который отличался в 11 встречах подряд в сезоне 2017/18.

Напомним, Роналду до исторического рекорда в 1000 голов осталось 19 мячей.

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