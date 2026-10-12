Еще один гол: до исторического рекорда легенде осталось 19 мячей

Криштиану Роналду продолжает погоню за отметкой в 1000 голов.

Португальский форвард сократил дистанцию до цели до 19 мячей, отличившись в матче Аль-Наср против Нефтчи в азиатской Лиге чемпионов.

41-летний нападающий поразил ворота соперника на 42-й минуте встречи.

Этот гол стал 981-м в его карьере.

🚨 Cristiano Ronaldo scores for two. 🇸🇦 Al-Nassr 2-0 Neftchi 🇰🇬 https://t.co/nLeIipGnPK — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 12, 2026

Роналду выступает за саудовский Аль-Наср, куда перешел в конце 2022 года после ухода из Манчестер Юнайтед.

Напомним, матч второго тура азиатской Лиги чемпионов начался с задержкой из-за угрозы безопасности на фоне сообщений об атаках хуситов. После первого тайма Аль-Наср вел со счетом 2:0.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!