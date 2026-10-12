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Футбол

Матч Роналду задержали из-за воздушной тревоги

Матч второго тура Лиги чемпионов АФК между Аль-Наср и узбекистанским Нефтчи начался на час позже запланированного времени из-за ракетной угрозы.
Вчера, 22:23       Автор: Сергей Носенко
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

За 15 минут до начала встречи власти Саудовской Аравии обгласили экстренное предупреждение о потенциальной опасности. Перед матчем в городе также были слышны взрывы.

Футболисты обеих команд и судейская бригада находились в подтрибунном помещении, ожидая решения организаторов турнира. Встреча оказалась под угрозой срыва на фоне ракетной атаки на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде.

В итоге Азиатская конфедерация футбола (АФК) подтвердила проведение матча. Команды вышли на поле примерно на час позже первоначального расписания.

В стартовом составе Аль-Наср должен был сыграть португальский нападающий Криштиану Роналду.

Кстати, Месси недавно оформил дубль и приблизился к отметке в 1000 голов.

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