Матч Роналду задержали из-за воздушной тревоги

Матч второго тура Лиги чемпионов АФК между Аль-Наср и узбекистанским Нефтчи начался на час позже запланированного времени из-за ракетной угрозы.

За 15 минут до начала встречи власти Саудовской Аравии обгласили экстренное предупреждение о потенциальной опасности. Перед матчем в городе также были слышны взрывы.

Футболисты обеих команд и судейская бригада находились в подтрибунном помещении, ожидая решения организаторов турнира. Встреча оказалась под угрозой срыва на фоне ракетной атаки на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде.

В итоге Азиатская конфедерация футбола (АФК) подтвердила проведение матча. Команды вышли на поле примерно на час позже первоначального расписания.

В стартовом составе Аль-Наср должен был сыграть португальский нападающий Криштиану Роналду.

Кстати, Месси недавно оформил дубль и приблизился к отметке в 1000 голов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!