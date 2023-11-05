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Месси превзошел Роналду в количестве набранных голосов за всю историю Золотого Мяча

Также он первый футболист, который набрал более 4000 голосов за все время.
Сегодня, 11:27
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Лионель Месси снова вписал себя в историю Золотого Мяча.

Как сообщает twitter-аккаунт Inter Miami France, Месси превзошел Роналду по количеству набранных голосов за все время. У португальца 3781 голосов в общем, а у аргентинца 4036.

Также футболист сборной Аргентины и Интер Майами стал первым игроком в истории награды, который набрал больше 4000 тысяч голосов за все церемонии.

Ранее стало известно, как проголосовал представитель Украины за Золотой Мяч-2023. Также была информация о том,кто не поставил Месси в пятерку лучших в голосовании.

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