Четыре страны не включили Месси в свой ТОП-5 на Золотой мяч

Один из журналистов не проголосовал ни за аргентинца, ни за Холанда.

В голосовании за Золотой мяч-2023 победу добыл нападающий сборной Аргентины и Интер Майами Лионель Месси.

Журнал France Football обнародовал результаты того, какой выбор сделали журналисты при выборе лучшего футболиста.

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Примечательно, что только четыре страны не включили Месси в пятерку лучших. Одной из списка был Камерун, который также не проголосовал за Эрлинга Холанда.

Выбор Камеруна:

Килиан Мбаппе Кевин де Брюйне Родри Андре Онана Бернарду Силва

Отметим, что только Португалия отдала первое место Золотого мяча не трио Месси-Холанд-Мбаппе .

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