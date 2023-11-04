Четыре страны не включили Месси в свой ТОП-5 на Золотой мяч
Один из журналистов не проголосовал ни за аргентинца, ни за Холанда.
В голосовании за Золотой мяч-2023 победу добыл нападающий сборной Аргентины и Интер Майами Лионель Месси.
Журнал France Football обнародовал результаты того, какой выбор сделали журналисты при выборе лучшего футболиста.
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Примечательно, что только четыре страны не включили Месси в пятерку лучших. Одной из списка был Камерун, который также не проголосовал за Эрлинга Холанда.
Выбор Камеруна:
- Килиан Мбаппе
- Кевин де Брюйне
- Родри
- Андре Онана
- Бернарду Силва
Отметим, что только Португалия отдала первое место Золотого мяча не трио Месси-Холанд-Мбаппе .
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