В пятерке марокканец: как голосовала Украина за Золотой мяч-2023

Нападающий сборной Аргентины и Интер Майами Лионель Месси выиграла свой Золотой мяч по итогу прошедшего сезона.

В голосовании за самую престижную индивидуальную награду принимали участие представители СМИ. От Украины голосовал Игорь Линник.

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Журналист поставил на первое место Месси, второе отдал полузащитнику Манчестер Сити Родри, а тройку лучших замкнул его партнер Эрлинг Холанд.

На четвертом месте оказался форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, а пятым стал марокканец Яссин Буну.

Напомним, Месси обошел Холанда более чем на 100 баллов в голосовании за Золотой мяч.

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