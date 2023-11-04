В пятерке марокканец: как голосовала Украина за Золотой мяч-2023
Журналисты определили лучшего футбола на планете.
Нападающий сборной Аргентины и Интер Майами Лионель Месси выиграла свой Золотой мяч по итогу прошедшего сезона.
В голосовании за самую престижную индивидуальную награду принимали участие представители СМИ. От Украины голосовал Игорь Линник.
Читай также: УЕФА будет помогать в организации церемонии Золотого мяча, отказавшись от своей награды
Журналист поставил на первое место Месси, второе отдал полузащитнику Манчестер Сити Родри, а тройку лучших замкнул его партнер Эрлинг Холанд.
На четвертом месте оказался форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, а пятым стал марокканец Яссин Буну.
Напомним, Месси обошел Холанда более чем на 100 баллов в голосовании за Золотой мяч.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!