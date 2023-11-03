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УЕФА будет помогать в организации церемонии Золотого мяча, отказавшись от своей награды

В 2024 году ожидается обновленная церемония вручения главной индивидуальной награды в футболе.
Сегодня, 11:58
Золотой мяч / Getty Images
Золотой мяч / Getty Images

УЕФА на своем официальном сайте объявил о сотрудничестве, которое реформирует две церемонии награждений.

Начиная с 2024 года УЕФА станет партнером Groupe Amaury, которому принадлежат France Football и L`Equipe, и будет помогать в организации церемонии вручения Золотого мяча.

Groupe Amaury останется владельцем бренда "Золотой мяч", а также продолжит контролировать голосование. 

Теперь во время церемонии вручения Золотого мяча также будут награждаться лучшие тренеры в мужском и женском футболе. Список нынешних наград Золотого мяча останется без изменений.

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УЕФА в свою очередь откажется от своей церемонии вручения награды Лучшему игроку в Европе (проводилась с 2011 года).

Напомним, что недавно прошла церемония вручения Золотого мяча, по итогам которой Лионель Месси стал восьмикратным обладателем награды.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уефа Золотой мяч

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