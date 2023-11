УЕФА будет помогать в организации церемонии Золотого мяча, отказавшись от своей награды

УЕФА на своем официальном сайте объявил о сотрудничестве, которое реформирует две церемонии награждений.

Начиная с 2024 года УЕФА станет партнером Groupe Amaury, которому принадлежат France Football и L`Equipe, и будет помогать в организации церемонии вручения Золотого мяча.

Groupe Amaury останется владельцем бренда "Золотой мяч", а также продолжит контролировать голосование.

Теперь во время церемонии вручения Золотого мяча также будут награждаться лучшие тренеры в мужском и женском футболе. Список нынешних наград Золотого мяча останется без изменений.

УЕФА в свою очередь откажется от своей церемонии вручения награды Лучшему игроку в Европе (проводилась с 2011 года).

