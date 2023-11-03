УЕФА будет помогать в организации церемонии Золотого мяча, отказавшись от своей награды
УЕФА на своем официальном сайте объявил о сотрудничестве, которое реформирует две церемонии награждений.
Начиная с 2024 года УЕФА станет партнером Groupe Amaury, которому принадлежат France Football и L`Equipe, и будет помогать в организации церемонии вручения Золотого мяча.
Groupe Amaury останется владельцем бренда "Золотой мяч", а также продолжит контролировать голосование.
Теперь во время церемонии вручения Золотого мяча также будут награждаться лучшие тренеры в мужском и женском футболе. Список нынешних наград Золотого мяча останется без изменений.
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УЕФА в свою очередь откажется от своей церемонии вручения награды Лучшему игроку в Европе (проводилась с 2011 года).
✨ @ballondor x UEFA ✨— UEFA (@UEFA) November 3, 2023
🤝 From 2024, we will co-organise the most prestigious award ceremony in football, honouring the finest players of our sport alongside Groupe Amaury.
We will also introduce a new #ballondor award for Men’s and Women’s Coach of the Year.
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Напомним, что недавно прошла церемония вручения Золотого мяча, по итогам которой Лионель Месси стал восьмикратным обладателем награды.
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