Один из талантливых воспитанников Барселоны желает вернуться в клуб

Карьера одного из открытий этого сезона и лидеров РБ Лейпциг Хави Симонса может приобрести новый поворот.

Как сообщают испанские журналисты, голландец, права на которого принадлежат ПСЖ, хочет вернуться в Барселону, воспитанником которой он является.

Каталонский клуб открыт к идее подписания Симонса, но, рассматривает только его аренду, поскольку, это все, что они могут позволить себе с точки зрения финансов.

Отметим, что 21-летний Хави перешел 5 лет назад из академии Барселоны в ПСЖ на правах свободного агента, где не закрепился с первой попытки и бесплатно, но с приоритетным правом выкупа перешел в ПСВ, откуда вернулся в ПСЖ за 4 млн евро, который сразу отдал его в аренду РБ Лейпциг.

В текущем сезоне полузащитник провел 42 матча во всех турнирах на клубном уровне, где отдал 15 ассистов и забил 9 голов.

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