Кроос, Анчелотти и еще девять - кто объединяет Реал и Баварию

В рамках ответного матча полуфинала Лиги Чемпионов Реал встретится с Баварией.

Накануне этого поединка ISPORT решил вспомнить игроков и тренеров, которые успели поработать в обоих клубах.

Тони Кроос

Бавария - 2007-2014

Реал - 2014-2024

Начнем с тех, кто работает на один из клубов сейчас. Первым будет Тони Кроос, который стал игроком Баварии еще в очень юном возрасте, а именно в 17 лет.

В стане мюнхенцев немец провел 7 лет и выиграл 3 кубка Германии, 3 чемпионства, 1 Лигу чемпионов, 1 Суперкубок УЕФА, 1 Клубный чемпионат мира. За 205 матчей забил 24 гола и отдал 49 ассистов.

В Реале Тони играет уже 10 сезонов, и вероятно продолжит в дальнейшем. За «сливочных» у него 4 Лиги Чемпионов, 5 Клубных чемпионатов мира, 4 испанских чемпионства, 5 Суперкубков УЕФА и 1 Кубок Испании. За 460 матчей у него 29 голов и 97 ассистов

В целом, можно смело говорить, что Кроос оставил очень большой вклад в истории обоих клубов и может считаться легендой, как Баварии, так и Реала.

В Реале настолько полюбили работу легендарного итальянского специалиста, что он возглавляет этот клуб уже второй раз.

В первый приход Карло выиграл 89 матчей, проиграв при этом 16 и 14 раз сыграв вничью. Во второй раз на счету Анчелотти 118 побед, 28 ничьих и 23 поражения (статистика с учетом этого сезона, который еще продолжается - прим.)

В Баварии у итальянца получилось не так круто. Он провел в клубе лишь один сезон, в котором команда выиграла Бундеслигу, но вылетела в полуфинале Кубка Германии и проиграла в четвертьфинале Лиги Чемпионов именно Реалу (5:3 по сумме двух матчей).

О легенде обоих клубов рассказали, о человеке, который в большей степени является легендой Реала рассказали, теперь можно остановиться и на том, кто больше может считаться легендой Баварии, но при этом сейчас имеет отношение именно к Реалу, как и два наших предыдущих героя, что примечательно.

Мюнхенцам австрийский универсал отдал 11 лет своей карьеры, выиграв 10 Бундеслиг, 6 Кубков Германии, 5 Суперкубов страны, 2 Лиги Чемпионов и столько же Клубных Чемпионатов мира. Сыграл за немецкий гранд Алаба в 431 поединке, забив 31 гол и отдав 55 ассистов.

В 2021 году после нескольких продлений контракта Давид решил отказаться от дальнейшего продолжения сотрудничества, выбрав новый вызов именно в мадридском Реале. За «сливочных» у него сейчас 102 матча, 5 забитых мячей, 9 результативных передач.

Отметим, что в отличие от Анчелотти и Крооса австриец завтра точно не повлияет на результат матча, потому что имеет травму крестообразных связок, которую будет лечить до начала следующего сезона.

Закончили с теми, кто имеет отношение к одному из клубов сейчас, поэтому перейдем к тем, кто имел отношение к ним в прошлом, но в этом случае, вероятно, что будет иметь и в будущем.

Хаби Алонсо, вряд ли можно причислить с уверенностью к легендам одного из этих клубов, хотя, он точно оставил немалый вклад в истории обеих команд.

В Реале он поиграл немного дольше, поэтому, и трофеев с мадридцами у него больше, а именно: 2 Кубка Испании, по одному чемпионству, Лиге Чемпионов и Суперкубку Испании. Собственно, матчей и результативных действий за «сливочных» у Хаби тоже больше. 236 поединков, в которых он забил 6 голов и отдал 31 ассист.

В Баварии на счету Алонсо 117 игр, 9 забитых мячей и 12 результативных передач, которые принесли ему в качестве трофеев 3 чемпионства, 1 Кубок и 1 Суперкубок Германии.

Сейчас 42-летний испанец, как вы знаете, успешно пишет свою тренерскую историю, и Бавария уже этим летом пыталась заманить его на свой тренерский мостик, но тот отказал, как говорят по одной из версий, потому что в будущем может заменить Анчелотти на посту тренера Реала, когда у того закончится контракт. Отметим, что Хаби и Карло успели пересечься в последнем сезоне Алонсо в Реале.

Период карьеры нидерландского вингера в стане мадридцев вряд ли можно назвать успешным, поскольку, провел он там всего два года и выиграл лишь одно чемпионство и Кубок Испании, но статистика в то же время достаточно неплохая. За 65 матчей на его счету 13 голов и 15 ассистов.

Как раз после этого он перебрался в Баварию, где выиграл Лигу Чемпионов, 8 чемпионств, 5 Кубков и Суперкубков Германии, Суперкубок УЕФА, создал «иконический» дуэт с Франком Рибери и сумел отличиться за 309 матчей впечатляющими 144 голами и 101 ассистом, став одним из лучших игроков на своей позиции.

Полностью реализовать свой потенциал Арьену помешали травмы, но и без того он может считаться не только легендой «красных», но и всего мирового футбола.

А вот Хамес все же больше оставил свой вклад в истории Реала, проведя несколько неплохих первых сезонов, во время которых мог считаться, если не также одним из лучших на своей позиции, то, по крайней мере одним из самых перспективных игроков, ведь перешел в Реал колумбиец в довольно юном возрасте.

Постепенно из-за нехватки рабочей этики и из-за того, что футбол как таковой все меньше нуждался в игроках того стиля игры, который исповедует Родригес, его карьера шла на спад, но это все равно не помешало ему провести в Реале 125 матчей, где он забил 35 голов и отдал 42 ассиста.

В Баварии (там он выступал на правах аренды из Реала - прим.) полузащитник тоже поиграл неплохо, забив 15 голов и отдав 20 ассистов за 65 матчей, но после этого он стремительно начал падать все ниже уже в возрасте 30 лет, оказавшись в катарском Эр-Рияде.

Что же касается трофеев, то в Реале у него 2 чемпионства, 2 Суперкубка Испании, 2 Кубка Испании, 2 Клубных Чемпионата мира, 2 Лиги чемпионов, а вот в Баварии только 2 Кубка, 2 чемпионства и 1 Суперкубок Германии.

Опять расскажем об игроке, который больше приложился к успехам Баварии. В стане мюнхенцев бразильский хавбек играл аж дважды. Сначала он перешел туда из леверкузенского Байера после сезона, где «фармацевты» проиграли 3 трофея в последний момент, а второй раз уже тогда, когда казалось, что европейская карьера Зе Роберто уже закончена, потому что переходил он в Баварию из уругвайского Насьоналя, куда попал из бразильского Сантоса.

Всего за своих два пришествия в немецкий гранд полузащитник провел 248 матчей, забив 20 голов и отдав 62 ассиста. Из трофеев он выиграл 4 чемпионства, 4 Кубка, 4 Кубка лиги Германии (турнир существовал с 1997 по 2007 год).

В Реале, который был первым европейским клубом в карьере Зе Роберто, он провел 2 сезона, но наиграл всего 21 матч, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста, впрочем, он все равно является обладателем Лиги Чемпионов, Суперкубка Испании и Ла Лиги со «сливочными».

Нечто похожее можно сказать и об Алтынтопе. Турецкий хавбек оставил посредственный вклад в истории Баварии, наиграв чуть больше 100 матчей, а именно 109 и забив в них 13 голов и отдав 16 ассистов. Это не помешало ему выиграть 2 Бундеслиги, 2 Кубка Германии и 1 Суперкубок Германии.

В Реале Хамит, как и Зе Роберто провалился, но, разница заключается в том, что для Алтинтопа этот клуб был почти последним в ТОП-5 лигах (в конце карьеры он еще сыграл один сезон за Дармштадт - прим.) и провел он даже меньше матчей чем бразилец, а именно лишь 12. Из результативных действий у него лишь 1 гол.

В игровом плане испанский защитник провалился в обоих клубах. За Реал на счету Альваро лишь 49 матчей, где он забил лишь 3 гола и отдал 10 ассистов, а за Баварию, где он выступал на правах аренды всего 5 поединков без результативных действий.

Впрочем, и в тот, и в другой клуб Одриосола брался в качестве игрока замены, а в плане трофеев его «не обидели». За «сливочных» он смог выиграть 2 Клубных Чемпионата мира, 1 Чемпионат Испании и 1 Кубок страны. В Баварии он завоевал Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов.

На очереди у нас человек, который стал первопроходцем в игре за оба клуба. Брайтнер выступал гораздо в большей степени является легендой Баварии, хотя, в Реале он провел солидный отрезок времени

Конечно же, на счету Пауля много трофеев в стане обоих клубов. За Баварию он играл дважды в своей карьере, поэтому, и трофеев в составе клуба из Германии больше, а именно: 5 Бундеслиг, 2 Кубка Германии и 1 Лига Чемпионов.

В Реале Брайтнер завоевал 2 чемпионства и 1 Кубок Испании, что является неплохим заделом, учитывая, три проведенных года в клубе.

Индивидуальная статистика игрока может содержать неточности, если принимать во внимание эпоху, во время которой немец играл в футбол, но согласно официальным данным на его счету 352 матча, 110 голов и 41 ассист за Баварию и ровно 100 матчей, 10 голов и 1 результативная передача за Реал.

Интересно, что на данный момент Пауль является амбассадором Баварии, а его сын Макс главой маркетингового отдела мюнхенцев.

Закончим мы этот материал еще одним тренером, который потренировал оба клуба, как Анчелотти и еще одной легендой Баварии, как Брайтнер, Алаба и Роббен.

Юпп единственный в этом списке, кто трижды приходил в один из указанных клубов, и всегда это завершалось завоеванным трофеем. В первый свой приход Хайнкес выиграл 2 Чемпионата Германии и 2 Суперкубка Германии, во второй период во главе Баварии выиграл Лигу чемпионов, Чемпионат, Кубок и Суперкубок Германии, а также награду лучшему тренеру мира, ну а в третий раз все завершилось еще одной выигранной Бундеслигой.

Что касается Реала, то с ним немецкий специалист тоже брал Лигу чемпионов, но по завершению того единственного сезона в клубе был уволен из-за провала в Чемпионате Испании.

Напомним, уже завтра Бавария и Реал определят того, кто сможет побороться за главный клубный трофей Европы в финале против Боруссии Дортмунд/ПСЖ .

Отметим также, что уже в недалеком будущем список может пополниться как минимум одним именем, ведь Альфонсо Дэвиса, который сейчас играет за Баварию активно связывают с переходом в Реал летом этого или следующего года.

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