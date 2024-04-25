Борьба за Золотой мяч и самореклама Лунина: анонс полуфинала Лиги чемпионов Бавария - Реал

Во вторник, 30 апреля, Лига чемпионов постепенно начнет приближаться к финишной прямой, ведь начнется серия матчей полуфинальной стадии.

Первыми на футбольное поле в рамках полуфинала выйдут команды, которые достаточно хорошо знают друг друга – Бавария будет принимать на Альянц Арене Реал.

За прошедшие годы они несколько раз встречались на данной стадии, проведя выдающиеся матчи. Кто-то вспомнит промахи Роналду, Кака и Рамоса в серии пенальти, кто-то – ошибки рефери, которые помогли "сливочным".

Все это стало частью истории, которая совсем скоро пополнится новыми событиями. По данному случаю ISPORT разобрал будущее противостояние, выделив главных действующих лиц, и спрогнозировал исход данной дуэли.

Топ-история: самые важные матчи в карьере Лунина

Да, как бы банально это не звучало, но будущее противостояние с Баварией (возможно, его будущим клубом, кто знает) станет самым ответственным в карьере украинского голкипера.

Вынеся за рамки гол Бернарду Силвы со штрафного в первой игре (вина 50 на 50 лежит как на Лунине, так и на Винисиусе, стоявшего в стенке), Андрей провел просто великолепные 210 минут против Манчестер Сити, главного фаворита турнира.

А серия послематчевых пенальти в его исполнении стала замечательной рекламой для потенциальных работодателей. Но сейчас Лунину нужно забыть об этом и начинать все с чистого листа – дуэль с Баварией может стать даже большим испытанием.

Источник: Getty Images

Если судить по тому, как на данный момент складывается сезон для Реала, то клуб практически не заметил потери Тибо Куртуа. Стоит сказать спасибо Лунину за его практически безошибочную игру, которая помогла "бланкос" дойти до полуфинала и иметь комфортный отрыв в чемпионате Испании.

Андрей уже доказал, что он заслуживает шанса быть первым номером лучших клубов Европы на постоянной основе, а не в качестве подмены. И если в Мадриде все же решатся сделать ставку на украинца, то Реал получит нового классного основного вратаря на многие годы.

Руководство королевского клуба уже готовит для голкипера новый контракт, ведь действующее соглашение завершится летом 2025 года. Теперь у Андрея есть два матча (+ потенциальный финал), чтобы заткнуть всех, кто до сих пор почему-то в нем сомневается, и показать, что он может быть №1 в Реале и в следующем сезоне.

За чем стоит следить?

Возможно, именно в этом противостоянии решится судьба Золотого Мяча. Конечно, еще рано делать какие-либо выводы, но именно в этой битве сойдутся два (по нашему мнению) главных фаворита на главную индивидуальную награду в футболе.

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Джуд Беллингем уже не блещет результативностью уровня начала сезона, но его выступления в целом оставляют очень положительные впечатления. Во втором матче против Манчестер Сити ему пришлось пожертвовать своим атакующим потенциалом, чтобы сдерживать Мануэля Аканджи в центре поля. Не стоит забывать, что именно феноменальный прием мяча в исполнении англичанина позволил Реалу забить в той игре свой единственный гол.

Источник: Getty Images

Как бы плохо временами не играла Бавария, в ее составе есть Харри Кейн, который забивает всегда, когда надо и не надо. Форвард уже успел побить несколько значимых бомбардирских рекордов как для клуба, так и немецкого чемпионата.

На данный момент на его счету 39 голов в этом сезоне, по данному показателю англичанин уступает лишь Килиану Мбаппе, у которого 40. В Бундеслиге и Кубке Германии "ротен" уже проиграли, так что Лига чемпионов остается единственным шансом хоть как-то исправить сезон. А для Кейна это реальный шанс выиграть свой первый трофей в карьере. Может быть, проклятие Тоттенхэма со временем ослабевает?

Интересные факты

команды играли между собой 33 раза: 15 побед у Баварии, 14 побед у Реала, 4 ничьи, разница голов 50:50;

самый популярный счет - 2:1 (10 раз);

для Баварии это 21-й полуфинал в истории - второй лучший результат турнира. Рекорд принадлежит как раз-таки Реалу, для которого этот полуфинал станет 33-м;

Бавария и Реал встретятся в рамках полуфинала в восьмой раз - это на пять раз больше, чем у любой другой пары Лиги чемпионов;

Реал не проигрывает Баварии в семи матчах подряд (6 побед, 1 ничья), все они состоялись в плей-офф.

Прогноз: обилия голов ждать не стоит, но это не значит, что и футбол будет неинтересным (только если Томас Тухель не выдаст свою "классику"). Однако немецкого финала и повторения 2013 года не будет – Реал постарается выиграть свой 15-й кубок ЛЧ.

Алексей Погорелов, ISPORT.ua

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