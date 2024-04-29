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Бавария - Реал: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 30.04.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка между Баварией и Реалом в полуфинале Лиги чемпионов.
Сегодня, 17:10
Бавария - Реал / bundesliga.de
Бавария - Реал / bundesliga.de

Во вторник, 30 апреля, Бавария (Германия) на своем поле примет Реал (Испания) в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов.

Победитель двухматчевого противостояния выйдет в финал. 

Матч между Баварией и Реалом пройдет на стадионе Альянц-Арена в Мюнхене. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Смотреть онлайн трансляцию матча Бавария - Реал

В Украине первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал "MEGOGO Футбол 1".

В последний раз команды встречались на товарищеском турнире летом 2019 года. Тогда Бавария победила (3:1). Что касается официальных игр, то коллективы противостояли друг другу в полуфинале Лиги чемпионов-2017/18. По сумме двух встреч Реал прошел дальше (2:1, 2:2).

Во втором полуфинале Лиги чемпионов сыграют Боруссия Дортмунд и ПСЖ. Поединок состоится 1 мая.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Бавария Мюнхен

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