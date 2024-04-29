Бавария - Реал: прогноз на матч 1/2 финала Лиги чемпионов 30.04.2024

Узнай на ISPORT, кто может победить в одном из матчей главного клубного турнира Европы.

Во вторник, 30 апреля, состоится первый матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором сыграют Бавария (Германия) и Реал (Испания).

С первого матча команды не имеют права на ошибку, ведь на кону выход в финал турнира.

Первый матч 1/2 финала состоится в Мюнхене на Альянц-Арена. Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени.

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Коэффициент и ставки на матч 1/2 финала Лиги чемпионов Бавария - Реал

Букмекеры считают, что у мюнхенской команды есть небольшое преимущество.

Прогноз букмекеров на матч Бавария - Реал

Победа Баварии: 2.55

Ничья: 3.65

Победа Реала: 2.81

Также эксперты считают, что поединок подарит большое количество голов. На тотал больше 2.5 коэффициент - 1.69.

Статистика противостояния Бавария - Реал

За всю свою историю команды провели 26 матчей. Минимальное преимущество на стороне испанского гранда.

Бавария - Реал

11 Победы 12

3 Ничьи 3

39 Голы 41

Последняя официальная встреча команд состоялась в 2018 году в рамках полуфинала Лиги чемпионов. Реал прошел дальше по сумме двух встречи (2:2, 2:1).

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 22:00 по Киеву.

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