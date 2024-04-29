Бавария - Реал: прогноз на матч 1/2 финала Лиги чемпионов 30.04.2024
Во вторник, 30 апреля, состоится первый матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором сыграют Бавария (Германия) и Реал (Испания).
С первого матча команды не имеют права на ошибку, ведь на кону выход в финал турнира.
Первый матч 1/2 финала состоится в Мюнхене на Альянц-Арена. Стартовый свисток - в 22:00 по киевскому времени.
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Коэффициент и ставки на матч 1/2 финала Лиги чемпионов Бавария - Реал
Букмекеры считают, что у мюнхенской команды есть небольшое преимущество.
Прогноз букмекеров на матч Бавария - Реал
- Победа Баварии: 2.55
- Ничья: 3.65
- Победа Реала: 2.81
Также эксперты считают, что поединок подарит большое количество голов. На тотал больше 2.5 коэффициент - 1.69.
Статистика противостояния Бавария - Реал
За всю свою историю команды провели 26 матчей. Минимальное преимущество на стороне испанского гранда.
Бавария - Реал
11 Победы 12
3 Ничьи 3
39 Голы 41
Последняя официальная встреча команд состоялась в 2018 году в рамках полуфинала Лиги чемпионов. Реал прошел дальше по сумме двух встречи (2:2, 2:1).
Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 22:00 по Киеву.
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