Левандовски: Не обиделся, если бы мне вручили Золотой мяч за 2020-й год

Нападающий Барселоны Роберт Левандовски высказался на тему Золотого мяча, который он должен был получить в 2020-м году.

"2020-й и 2021-й – лучшие годы в моей карьере. Недавно друг прислал мне статистику: я забил 100 голов в 85 матчах. Конечно, я бы с удовольствием получил Золотой мяч в какой-то момент.

Не то чтобы я злился или ностальгировал из-за того, что до сих пор не выиграл награду. Но чувствую, что в один из тех годов настала моя очередь".

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"Приз 2021 года принадлежит Месси. Слышал, мол, ходят слухи о том, что Золотой мяч 2020 года могут вручить с опозданием. Тот год был выдающимся для меня, я был на своем самом высоком уровне, мы выиграли все.

Скажем так: если бы мне вручили Золотой мяч 2020 года четыре года спустя, я бы точно не обиделся – это была бы большая честь, и я бы принял награду", – сказал поляк в интервью Bild.

Напомним, в 2020-м году Золотой мяч не вручался из-за пандемии коронавируса.

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