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Левандовски определился со своим будущим в Барселоне

Поляк верит в успех каталонского клуба.
Сегодня, 13:50
Роберт Левандовски / Getty Images
Роберт Левандовски / Getty Images

Форвард Роберт Левандовски остается верен Барселоне и не планирует уходить этим летом, несмотря на появившиеся слухи о возможной продаже.

Футболист заинтересован в отработке оставшихся двух лет контракта и чувствует себя комфортно как в клубе, так и в городе, где живет его семья. Об этом сообщает издание Diario Sport.

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Хотя в текущем сезоне не было титулов, Левандовски намерен бороться за трофеи в следующем и поддерживает решение Хави остаться в Барселоне.

Футболист также играет важную роль в раздевалке, поддерживая требования к партнерам по улучшению физической формы и тренировочной интенсивности, что тренерский штаб планирует усилить в следующем сезоне.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Роберт Левандовски

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