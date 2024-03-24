Клубы из Саудовской Аравии предлагают Левандовски космические деньги за переход

Поляк уже определился с клубом, где хочет выступать.

По информации издания Mundo Deportivo, саудовские клубы предложили Роберту Левандовскому контракт на более чем 100 миллионов евро в год.

Несмотря на это, футболист не собирается покидать Барселону, где у него контракт до июня 2025 года, с возможностью продления еще на один год.

В текущем сезоне на счету 35-летнего поляка 13 голов и 8 ассистов в 27 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Аль-Хиляль готов выложить за игрока атаки Барселоны 100 млн евро.

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