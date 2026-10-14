Шахтер уступил АЕКу в юношеской Лиге чемпионов

В среду, 14 октября, юношеские команды Шахтера и АЕКа сыграли очный матч в рамках юношеской Лиги чемпионов.

Греки довольно быстро открыли счет после подачи углового. А отыграться "горнякам" удалось лишь в середине второго тайма.

Однако к тому моменту АЕК уже вел в два мяча, и додавить соперника Шахтер так и не сумел.

Для донецкого клуба это уже второе поражение подряд. Шахтер занимает 33-ю строчку с нулем очков.

Юношеская лига УЕФА. Второй тур

Шахтер U19 — АЕК U19 1:2

Голы: Тютюнов, 66 — Филиппиадис, 19, Аргириу, 52.

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