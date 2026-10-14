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Будущее защитника МЮ в клубе неопределено после его высказываний

Слова Лисандро Мартинеса вызвали большой резонанс.
Сегодня, 16:22       Автор: Андрей Безуглый
Лисандро Мартинес / Getty Images
Лисандро Мартинес / Getty Images

Защитник Манчестер Юнайтед Лисандро Мартинес может потерять место в команде, пишет Sky Sports.

Напомним, что накануне манкунианцы проиграли Атлетико. После матча аргентинец выступил с критикой руководства клуба, которое, якобы, не усилило состав должным образом.

Слова Мартинеса вызвали бурную реакцию. По информации издания, партнеры не поддержали слова защитника и даже повздорили с ним после матча.

Руководство же клуба пока не решило, что делать с игроком. С одной стороны, Мартинес - важный игрок в структуре Каррика, а с другой - подобная критика должна быть непростительной.

Вероятней всего, с игроком попросту не будут продлевать контракт, который истекает в 2027 году.

Ранее также сообщалось, что известный тренер поддержал игроков Манчестер Сити.

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