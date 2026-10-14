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"Сам давно должен был уйти": Уордли ответил Чисоре перед реваншем с Дюбуа

Дерек Чисора предположил, что реванш Уордли с Дюбуа может стать последним боем в карьере чемпиона, и получил ответ.
Сегодня, 15:18       Автор: Сергей Носенко
Фабио Уордли / Getty Images
Фабио Уордли / Getty Images

По мнению Чисоры, после тяжелого поражения в первом поединке Уордли может рассматривать предстоящий бой как возможность заработать перед уходом из бокса. Однако сам 31-летний британец не согласен с подобными рассуждениями и напомнил ветерану о его собственных заявлениях .

"Особенно забавно слышать это от Дерека, которому самому следовало завершить карьеру много лет назад, но он продолжил выступать. Затем он объявил об уходе, а недавно, кажется, снова заявил, что собирается драться", — сказал Уордли.

Уордли и Дюбуа встретятся в Лондоне в субботу, 17 октября. Их первый поединок состоялся в мае и завершился победой Дюбуа после напряженного противостояния, в котором оба тяжеловеса пережили непростые моменты. Уордли получил серьезные повреждения лица, в том числе рассечение носа.

После поражения британец воспользовался предусмотренной контрактом возможностью провести реванш. Теперь он намерен вернуть себе чемпионский пояс WBO в тяжелом весе.

Победа над Дюбуа позволит Уордли укрепить свои позиции среди ведущих тяжеловесов мира. Сам боксер, впрочем, не считает, что его дальнейшая карьера должна зависеть исключительно от исхода предстоящего поединка.

Напомним, сын Кости Цзю может превзойти достижение отца.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даниель Дюбуа Фабио Уордли

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