Сын Кости Цзю может превзойти достижение отца

Следующим соперником Тима Цзю должен стать 43-летний Эрисланди Лара, действующий обладатель пояса WBA в среднем весе.

Стороны договорились о поединке, но дата и окончательные детали пока не объявлены. Ожидается, что бой состоится в Австралии, сообщает talkSPORT.

Для Тима Цзю это возможность добиться того, чего не удавалось его отцу Косте Цзю, — стать чемпионом мира в двух весовых категориях.

Костя Цзю завоевывал мировые титулы в первом полусреднем весе. Его сын теперь может расширить семейное наследие, если сумеет победить Лару и получить чемпионский пояс.

Цзю подходит к потенциальному титульному бою на серии из трех побед подряд. Последней из них стала победа над бывшим чемпионом мира Эрролом Спенсом-младшим, которую боксер одержал в июле 2026 года в Сиднее.

Сам Тим рассматривает предстоящий поединок как важнейший этап своей карьеры.

"Я всю жизнь ношу фамилию Цзю. Это привилегия, но и давление. Теперь у меня есть шанс написать собственную главу истории. Этот бой может определить мое наследие", — заявил боксер.

Кстати, а днях Дюбуа поставил перед собой амбициозную цель.

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