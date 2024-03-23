Аль-Хиляль готов выложить за игрока атаки Барселоны 100 млн евро

Аль-Хилаль проявляет интерес к приобретению вингера Барселоны Рафиньи Диаса. Об этом сообщает Diario Sport.

Клуб предлагает за игрока свыше 80 млн евро. Аль-Хилаль также готов заплатить бразильцу в три раза больше, чем он получает в настоящее время - 5,5 млн евро. Общая сумма с трансфера учетом бонусов составит 100 млн евро.

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Предполагается, что эти средства помогут Барселоне частично решить свои финансовые проблемы. Однако сам игрок не выразил желания покидать каталонский клуб.

В текущем сезоне на счету Рафиньи четыре гола и семь ассистов в 21 матче Ла Лиги.

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