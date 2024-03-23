iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Аль-Хиляль готов выложить за игрока атаки Барселоны 100 млн евро

Рафинья очень нужен саудовскому клубу.
Вчера, 23:23
Рафинья / Getty Images
Рафинья / Getty Images

Аль-Хилаль проявляет интерес к приобретению вингера Барселоны Рафиньи Диаса. Об этом сообщает Diario Sport.

Клуб предлагает за игрока свыше 80 млн евро. Аль-Хилаль также готов заплатить бразильцу в три раза больше, чем он получает в настоящее время - 5,5 млн евро. Общая сумма с трансфера учетом бонусов составит 100 млн евро.

Читай также: Барселона планирует подписать с игроком-открытием новый контракт с сумасшедшей суммой отступных

Предполагается, что эти средства помогут Барселоне частично решить свои финансовые проблемы. Однако сам игрок не выразил желания покидать каталонский клуб.

В текущем сезоне на счету Рафиньи четыре гола и семь ассистов в 21 матче Ла Лиги.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона рафинья Аль-Хиляль

Статьи по теме

Барселона планирует подписать с игроком-открытием новый контракт с сумасшедшей суммой отступных Барселона планирует подписать с игроком-открытием новый контракт с сумасшедшей суммой отступных
В Барселоне прокомментировали слухи об интересе к Холанду В Барселоне прокомментировали слухи об интересе к Холанду
Бывший тренер Барселоны подтвердил желание вернуться в клуб Бывший тренер Барселоны подтвердил желание вернуться в клуб
Барселона хочет подписать африканского таланта, который был на просмотре в Челси Барселона хочет подписать африканского таланта, который был на просмотре в Челси
Помочь журналистам

Видео

Босния и Герцеговина – Украина 1:2: видео голов и обзор матча
Босния и Герцеговина – Украина 1:2: видео голов и обзор матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: Йоханнес Бе выиграл последнюю гонку сезона, одержав победу в масс-старте в Канаде
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк установила личный рекорд
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: решающий матч с Исландией за Евро-2024
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился, провал Марченко
просмотров

Последние новости

01:01
Экстра-лига по футзалу: ХИТ разгромил Кардинал, МСК Харьков уступил Соколу
Европа00:55
Маркус Рэшфорд: статистика-2023/2024
Киберспорт00:44
PGL Major Copenhagen 2024: Eternal Fire и Vitality прошли в плей-офф, NaVi уступили Cloud9
Киберспорт00:33
NaVi уступили россиянам на стадии легенд PGL CS2 Major Copenhagen
Киберспорт00:21
NaVi проиграли россиянам из Cloud9 в рамках PGL Major Copenhagen 2024
Европа00:07
Киллиан Мбаппе: статистика-2023/2024
Вчера, 23:52
Европа23:52
8 секунд на ассист от Крооса и гол Харвертца: Германия обыграла Францию в товарищеском матче
Европа23:23
Аль-Хиляль готов выложить за игрока атаки Барселоны 100 млн евро
Европа23:12
Дебютный гол будущего игрока Реала принес Бразилии выездную победу над Англией
Другие страны22:51
Интер Майами без Месси, но с Кривцовым был разгромлен Нью-Йорк Ред Буллз
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK