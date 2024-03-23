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Барселона планирует подписать с игроком-открытием новый контракт с сумасшедшей суммой отступных

Каталонцы хотят сохранить в своих рядах Кубарси.
Сегодня, 19:44
Пау Кубарси / Getty Images
Пау Кубарси / Getty Images

Барселона готова предложить 17-летнему Пау Кубарси новый контракт, об этом сообщает Marca.

Поскольку игрок несовершеннолетний, сейчас он не может подписать долгосрочный профессиональный контракт.

По этой причине Барса предложила игроку улучшенный контракт на срок чуть менее года, до тех пор, пока ему не исполнится 18 лет. Контракт будет включать увеличение суммы отступных.

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Когда Пау Кубарси достигнет 18-ти лет, он сможет подписать полноценный профессиональный контракт, который будет действовать до 2030 или 2031 года, и будет включать значительную сумму отступных, которая может достигать миллиарда евро.

Ни игрок, ни его семья не испытывают беспокойства по этому поводу и хотят продолжить карьеру в Барселоне, где они чувствуют себя очень комфортно.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Пау Кубарси

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