Барселона планирует подписать с игроком-открытием новый контракт с сумасшедшей суммой отступных

Барселона готова предложить 17-летнему Пау Кубарси новый контракт, об этом сообщает Marca.

Поскольку игрок несовершеннолетний, сейчас он не может подписать долгосрочный профессиональный контракт.

По этой причине Барса предложила игроку улучшенный контракт на срок чуть менее года, до тех пор, пока ему не исполнится 18 лет. Контракт будет включать увеличение суммы отступных.

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Когда Пау Кубарси достигнет 18-ти лет, он сможет подписать полноценный профессиональный контракт, который будет действовать до 2030 или 2031 года, и будет включать значительную сумму отступных, которая может достигать миллиарда евро.

Ни игрок, ни его семья не испытывают беспокойства по этому поводу и хотят продолжить карьеру в Барселоне, где они чувствуют себя очень комфортно.

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