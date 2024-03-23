В Барселоне прокомментировали слухи об интересе к Холанду

Лучше бы Лапорта не отвечал на данные вбросы из СМИ.

Президент Барселоны Жоан Лапорта прокомментировал информацию об интересе клуба к форварду Манчестер Сити Эрлингу Холанду.

"Нам не нужны большие трансферы. Шаги на рынке будут, но не большие, только командные игроки.

Наш приоритет – доверие к команде, которая у нас есть сейчас".

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"Не хотим подписывать игроков, которые могут нарушить нашу гармонию", – приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо.

Напомним, действующий контракт Эрлинга с Ман Сити рассчитан до лета 2027 года.

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